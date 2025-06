Ep 127 – Ho sentito le bombe cadere

Alan Monziani è uno studente italiano che sta conseguendo il dottorato in materie scientifiche al Weizmann Institute of Science di Rehovot, una città nella zona centrale di Israele. Nella notte tra sabato e domenica era nel dormitorio del suo campus. A

un certo punto ha ricevuto sul cellulare la notifica che ordina agli abitanti

di andare nei rifugi sotterranei. Poco dopo sono iniziate a suonare le sirene.

Poi il racconto di Sami al Ajrami del momento in cui decide di lasciare casa sua portando via tutta la famiglia, e quello di uno scrittore che nel 1955 è stato scelto dall’esercito statunitense per essere testimone dei test nucleari in Nevada, quando aveva 19 anni.

L’attacco iraniano su Rehovot, raccontato da lì

Le chiavi di casa. Un diario da Gaza