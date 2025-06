Ep 123 – Partecipare, uno sport sottovalutato

Nessuno dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza ha raggiunto il quorum. In Italia l’affluenza è stata di poco più del 30 per cento, ma contando anche i voti degli italiani all’estero il dato definitivo è di poco sotto la soglia del 30 per cento: in qualsiasi caso un risultato lontanissimo dal quorum.

E poi 3 storie di partecipazione: un ragazzo che porta al seggio la tessera elettorale di uno sconosciuto, una ex detenuta che scopre di avere diritto di voto, e una cantante che ha perso la voce ma trova il suo modo di appartenere alla comunità suonando le campane.

Il referendum sulla cittadinanza è andato molto peggio del previsto

Un passeggero dell’Eurostar trasporta il voto postale di uno sconosciuto da Parigi a Londra

Per gli ex detenuti, votare per la prima volta riguarda anche coloro che non possono

Quando ho perso la voce è venuta a mancare una parte di me – poi ho scoperto i campanari