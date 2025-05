Ep 109 – Non mollare il proprio regno

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge con cui il 9 aprile scorso il Consiglio provinciale di Trento aveva introdotto la possibilità di un terzo mandato consecutivo per il presidente della provincia autonoma. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia sono da sempre contrari a questa ipotesi. La decisione di Meloni è con ogni probabilità destinata ad acuire le già profonde divergenze tra Fratelli d’Italia e Lega sulle questioni regionali. Innanzitutto in Friuli Venezia Giulia, altra regione a statuto speciale il cui presidente, Massimiliano Fedriga della Lega, ha più volte manifestato la propria intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato.

Poi la storia del penniseto, una graminacea perenne che da specie infestante in Sicilia è diventata pianta autoctona, e poi la storia di una moglie defunta che ha sempre un posto importante nella vita del marito.

Fuggitive e conquistatrici, il Penniseto. Da L’incredibile viaggio delle piante, Stefano Mancuso

Sta tornando da sua moglie, più o meno