Ep 103 – Un posto dove nascere

In Italia 4 donne su 10 sono vittime di violenza durante e dopo il parto. Si va dall’offesa verbale a quella fisica, con la negazione dell’epidurale, l’episiotomia senza anestesia, la sutura senza anestesia o l’assenza di supporto per l’allattamento. A scattare una fotografia della cosiddetta «violenza ostetrica», oggi ancora negata o svilita, è una ricerca condotta da un team dell’Università di Padova e di Bologna che, insieme alla Bicocca di Milano, stanno conducendo il progetto “Forties”, finanziato dal Pnrr e dedicato alla maternità in età avanzata.

