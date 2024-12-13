NewsletterPodcast
Ep 10 – Cofanetto Orazio: Selvatici si nasce, selvatici si diventa

di Matteo Caccia
La storia del lupo Ezechiele (o M15) che nei primi anni Duemila ha permesso di studiare il ripopolamento del lupo in Italia, una volpe diventata quasi domestica, quasi e poi una donna che voleva un marito e si è ritrovata con un cane e un gatto.

