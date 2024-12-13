Ep 10 – Cofanetto Orazio: Selvatici si nasce, selvatici si diventa

La storia del lupo Ezechiele (o M15) che nei primi anni Duemila ha permesso di studiare il ripopolamento del lupo in Italia, una volpe diventata quasi domestica, quasi e poi una donna che voleva un marito e si è ritrovata con un cane e un gatto.

Ep 63 – La via del lupo

Ep 117 – L’animale di cui non mi dimenticherò mai: la volpe che ho invitato a casa mia ma di cui non mi sono mai fidato

Ep 116 – Questa non è la relazione che volevo