Ep 10 – Cofanetto Orazio: Selvatici si nasce, selvatici si diventa
La storia del lupo Ezechiele (o M15) che nei primi anni Duemila ha permesso di studiare il ripopolamento del lupo in Italia, una volpe diventata quasi domestica, quasi e poi una donna che voleva un marito e si è ritrovata con un cane e un gatto.
Ep 63 – La via del lupo
Ep 117 – L’animale di cui non mi dimenticherò mai: la volpe che ho invitato a casa mia ma di cui non mi sono mai fidato
Ep 116 – Questa non è la relazione che volevo
Altri episodi
Ep 9 – Cofanetto Orazio: Il segreto di papà
14 ago 2025 - 17 min
Ep 8 – Cofanetto Orazio: Habebamus papam
13 ago 2025 - 18 min
Ep 7 – Cofanetto Orazio: Come guarire
12 ago 2025 - 19 min
Ep 6 – Cofanetto Orazio: Storie da Gaza
11 ago 2025 - 19 min
Ep 5 – Cofanetto Orazio: Cielo, mio marito
8 ago 2025 - 15 min