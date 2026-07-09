Come inizia l’Odissea – Trailer

Giovedì 16 luglio esce Come inizia l’Odissea, una via di mezzo fra un podcast e un audiolibro, prodotto dal Post e scritto e raccontato da Luca Misculin.

I personaggi, le trame, ma anche le traduzioni e il contesto in cui è stata immaginata e tramandata l’Odissea affascinano da secoli milioni di lettori, ma ora che stiamo per entrare in un periodo in cui ne parleremo molto, grazie a un’attesissima trasposizione cinematografica di Christopher Nolan, conviene avere qualche strumento in più per provare a capirla e godercela meglio.

In Come inizia l’Odissea lo faremo leggendo e commentando il primo libro dell’Odissea, che è una specie di grande teaser dell’opera, insieme al giornalista del Post Luca Misculin.