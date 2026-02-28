NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Morning Weekend – Orche assassine che vogliono solo giocare, e altre storie

Dovremmo farci coinvolgere dallo spirito sportivo norvegese

di Luca Misculin
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

– Le strane “interazioni” delle orche assassine nei pressi dello Stretto di Gibilterra (De Spiegel)
– Il segreto dietro al dominio norvegese negli sport invernali (Guardian)

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1155 – Le regole del gioco e le altre storie di oggi

Ep. 1155 – Le regole del gioco e le altre storie di oggi

27 feb 2026 - 24 min
Ep. 1154 – Testimoniare una crisi tra gli sbadigli e le altre storie di oggi

Ep. 1154 – Testimoniare una crisi tra gli sbadigli e le altre storie di oggi

26 feb 2026 - 25 min
Ep. 1153 – Il congedo non è un costo e le altre storie di oggi

Ep. 1153 – Il congedo non è un costo e le altre storie di oggi

25 feb 2026 - 26 min
Ep. 1152 – Una promessa di futuro che non si arrende e le altre storie di oggi

Ep. 1152 – Una promessa di futuro che non si arrende e le altre storie di oggi

24 feb 2026 - 26 min
Ep. 1151 – Qualche santo in paradiso e le altre storie di oggi

Ep. 1151 – Qualche santo in paradiso e le altre storie di oggi

23 feb 2026 - 28 min