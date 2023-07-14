Morning Weekend – Vendesi chiesa barocca, prezzo trattabile, e altre storie
Come la Spagna gestirà una potenziale epidemia di virus Andes, la sconfitta dei Laburisti alle elezioni locali nel Regno Unito, una contrariata edizione dell’Eurovision e lo strano annuncio immobiliare di una parrocchia tedesca
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– Gli aerei inquinano sempre di più, in Europa (Transport and Environment)
– Il bar gestito dall’AI a Stoccolma (France24)
– La chiesa barocca messa in vendita sul Subito.it tedesco (Süddeutsche Zeitung)
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