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Morning Weekend – Vasi parigini, ragazzotti inglesi in Belize e altre storie

Ben due notizie sull’Albania, le conseguenze della riduzione dei fondi europei per la cooperazione internazionale, e un po’ di oggetti riemersi da uno scavo archeologico nel centro di Parigi

di Luca Misculin
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– Le proteste contro il resort albanese di Ivanka Trump e Jared Kushner (Guardian)
Lost Down Mexico Way, un documentario su cinque ragazzi inglesi ai Mondiali del 1986 in Messico (YouTube)

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