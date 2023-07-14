Morning Weekend – Vasi parigini, ragazzotti inglesi in Belize e altre storie
Ben due notizie sull’Albania, le conseguenze della riduzione dei fondi europei per la cooperazione internazionale, e un po’ di oggetti riemersi da uno scavo archeologico nel centro di Parigi
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– Le proteste contro il resort albanese di Ivanka Trump e Jared Kushner (Guardian)
– Lost Down Mexico Way, un documentario su cinque ragazzi inglesi ai Mondiali del 1986 in Messico (YouTube)
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