Morning Weekend – Una funivia sopra i Frecciarossa, e altre storie
Abbiamo imparato a gestire meglio le scorte energetiche, ministri degli Esteri che parlano troppo e i resti di uno dei più famosi moschettieri
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– Il ministro degli Esteri ungherese e i suoi frequenti contatti con la Russia (Washington Post)
– Perché la crisi energetica del 2026 è meno grave di quella del 2022, almeno da noi (Le Monde)
– Com’è la nuova funivia di Parigi (Financial Times)
– Abbiamo trovato d’Artagnan? (El País)
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