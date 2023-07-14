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Morning Weekend – Una casetta rossa di legno nient’affatto minacciosa, e altre storie

Qualche rassicurazione sui voli aerei delle vacanze, uno strano candidato alle elezioni suppletive di Dublino centro e le aziende che stanno convincendo molti giovani kosovari a rimanere nel proprio paese

di Luca Misculin
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– Rieccoci, con la Groenlandia (El País)

– Uno strano candidato per le elezioni suppletive di Dublino centro (Financial Times, e sul Post)

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