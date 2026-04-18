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Morning Weekend – Un aeroporto internazionale di cui non avete mai sentito parlare, e altre storie

Decine di miliardi di euro che potrebbero arrivare in Ungheria, e i licenziamenti alla BBC

di Luca Misculin
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– Vita e scomparsa di Connie Converse (El País)
– Il più grande parcheggio per aerei in Europa (Suddeutsche Zeitung)
– Gli sforzi della Danimarca per ricostruire Mykolaiv, in Ucraina (New York Times)

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