Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie
Un nuovo primo ministro nel Regno Unito, il futuro visto da Mont-Saint-Michel e una enorme statua di Gesù Cristo che non piace alla Chiesa
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– Il futuro visto da Mont-Saint-Michel (Suddeutsche Zeitung)
– L’Odissea di Nolan vista dai greci (Kathimerini)
– Non ci sono più le tv pubbliche di una volta (The Economist)
– In Armenia stanno costruendo una statua gigantesca di Cristo, contro la volontà della Chiesa (Suddeutsche Zeitung)
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