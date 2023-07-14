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Morning Weekend – Socialisti per Haaland, e altre storie

Come raccontiamo le ondate di calore, i talebani ricevuti dalla Commissione Europea a Bruxelles e una forte critica a Pedro Sánchez da un suo ex famoso elettore

di Luca Misculin
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– Il duro editoriale di Javier Cercas contro Pedro Sánchez (El País)
– «Com’è stato possibile che io, un norvegese socialista, abbia imparato ad amare Erling Haaland» (Jacobin)

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