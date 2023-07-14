Morning Weekend – Sicuri di sapere cos’è un arazzo? E altre storie
Arazzi che non lo erano, le violentissime proteste a Belfast, la nuova torre della Sagrada Familia e un formaggio asturiano venduto soltanto una volta l’anno
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– Dentro a un carcere svedese che si sta attrezzando per ricevere dei detenuti minorenni (Guardian)
– Il formaggio asturiano che si vende soltanto una volta all’anno (El País)
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