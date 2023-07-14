Morning Weekend – Robotaxi, distese di sabbia bretoni, e altre storie
Da dove arriva l’ondata di calore di questi giorni, qualche soluzione per rendere più sicure le stazioni ferroviarie di sera, e un pezzo di costa francese che ormai si sta riempiendo di turisti molto ricchi
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– La soluzione del giochino su Roberto (The Guardian)
– La Bretagna sta diventando un posto per turisti molto ricchi (Le Monde)
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