Morning Weekend – Redazioni nascoste, vini rosé e altre storie
Una sensazione di déjà-vu sull’Europa e i negoziati sulla guerra, la nuova vita di migliaia di bottiglie di rosso francese, e una (mezza) buona notizia sulle auto elettriche
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– Anche la Grecia vuole vietare i social ai ragazzi (Le Monde)
– La nuova vita di migliaia di bottiglie di vino rosso francese (Bloomberg)
– Qui per iscriversi a Portici
– Una brutta storia di abusi e violenze domestiche in un centro di accoglienza nei Paesi Bassi (NRC)
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