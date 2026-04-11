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Morning Weekend – Redazioni nascoste, vini rosé e altre storie

Una sensazione di déjà-vu sull’Europa e i negoziati sulla guerra, la nuova vita di migliaia di bottiglie di rosso francese, e una (mezza) buona notizia sulle auto elettriche

di Luca Misculin
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– Anche la Grecia vuole vietare i social ai ragazzi (Le Monde)
– La nuova vita di migliaia di bottiglie di vino rosso francese (Bloomberg)
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– Una brutta storia di abusi e violenze domestiche in un centro di accoglienza nei Paesi Bassi (NRC)

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