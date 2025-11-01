NewsletterPodcast
Morning Weekend – Perché torneremo a disinteressarci del Sudan, e altre storie

di Luca Misculin
– L’editoriale di Le Monde sulla guerra civile in Sudan (Le Monde)

– Tutti i risultati delle elezioni parlamentari nei Paesi Bassi (NRC)

– Da dove arrivano davvero i gioielli rubati al Louvre (Mediapart)

– I fantasmi del cimitero di Père-Lachaise (Financial Times)

