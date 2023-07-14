Morning Weekend – Lucertole e formiche alla conquista di Montpellier, e altre storie
Perché la Russia ha ripreso ad attaccare con forza le città ucraine, due città dall’approccio molto diverso contro l’erba alta, e la divertente storia di una banconota da 20 sterline
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– Le ultime sui rimedi contro l’emicrania (BBC)
– I keniani rapiti dai russi e costretti ad andare al fronte (Der Spiegel)
– Due approcci molto diversi contro l’erba alta (Le Monde)
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