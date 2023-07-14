Morning Weekend – L’importazione della Quinceañera e altre storie
Gli effetti della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sul turismo europeo, e le tradizioni sudamericane che si diffondono in Spagna
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– Lo stato delle biblioteche pubbliche in Francia (Le Monde)
– Il 39enne di Imola accolto con grandi onori in una cittadina dell’Irlanda del Nord (BBC)
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