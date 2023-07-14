Morning Weekend – Laghi bollenti, turisti a zig-zag e altre storie
Una storia dagli Epstein files che sicuramente non avete letto, una storia bella ma straziante dai Mondiali, e qualche indicazione per turisti sbadati in giro per Copenaghen
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– Una storia di una persona vera, dentro gli Epstein files (Der Spiegel)
– I droni ucraini che non sganciano esplosivo (Le Monde)
– Il lago bollente che scalda le case di un paesino tedesco (Süddeutsche Zeitung)
– Sempre più migranti passano dalle coste del Belgio (El País)
– «Cara Roxane» (The Players Tribune)
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