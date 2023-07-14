Morning Weekend – La rinascita del tè georgiano, e altre storie
La notizia che ha di fatto avviato la campagna elettorale per le presidenziali francesi, molti e inattesi sviluppi in Ungheria dopo la sconfitta di Orbán, e una buona notizia dalla Georgia (non quella statunitense)
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– Jordan Bardella ci è rimasto male (Le Monde)
– Gli incendi degli ultimi anni hanno devastato la provincia di Atene (Kathimerini)
– Partorire a Kherson (El País)
– La rinascita del tè georgiano (The Guardian)
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