Morning Weekend – La fantomatica rete europea dell’alta velocità, e altre storie
– La Germania vuole convincere alcuni rifugiati afghani a tornarsene in Afghanistan (Sueddeutsche Zeitung)
– Anche il New York Times parla della “sindrome Italia” (New York Times)
– No, l’Unione Europea non sta costruendo una rete europea di treni ad alta velocità (Sueddeutsche Zeitung)
– Il più grande vincitore di quiz televisivi di sempre è un ragazzo francese di 22 anni (Guardian)
– La mezza intervista del New York Times a Emmanuel Carrère (New York Times)
