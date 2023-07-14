Morning Weekend – Il musicista preferito del vostro musicista preferito, e altre storie
Come finirà a Ceuta, una nuova ondata di calore in Europa, un nuovo furto in pieno giorno in un museo francese e l’azienda nederlandese che salva milioni di banane
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– A Bordeaux ci sono troppi pini marittimi? (NRC)
– Un altro grosso furto in pieno giorno in un museo francese (Le Monde)
– La donna che salva le banane (NRC)
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