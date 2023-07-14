Morning Weekend – Finestrini, finestrone e altre storie
Qualche dato sull’AI e i lavori per le persone più giovani, una nuova norma europea molto severa – e un’altra più permissiva – e una guida di sopravvivenza per i treni notturni
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– I lavori che già oggi l’AI sta sottraendo alle persone giovani (NRC)
– Berlino non è attrezzata per gestire le ondate di calore (The Economist)
– Manuale di sopravvivenza per i treni notturni (Süddeutsche Zeitung)
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