Morning Weekend – Contro il Secret Santa, e altre storie

di Luca Misculin
– I due articoli di opinione sul Consiglio Europeo finito ieri (Politiken e Die Welt)

– “My voice, my choice” (Politico)

– A un certo punto il Mediterraneo diventerà un lago (El Pais)

– Contro il Secret Santa (Guardian)

