NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Morning Weekend – Com’è andato l’incontro fra Trump e Putin, e altre storie

di Luca Misculin
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

– La class action di migliaia di hotel europei contro Booking (Guardian)

– «In Italia gli animali domestici hanno rimpiazzato i figli» (Financial Times)

– Le lingue uraliche non vengono dagli Urali (Harvard Gazette)

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
8 euro
Abbonamento annuale
80 euro

Altri episodi

Ep. 1020 – Commentare notizie lasciate a metà e le altre storie di oggi

Ep. 1020 – Commentare notizie lasciate a metà e le altre storie di oggi

1 ago 2025 - 27 min
Ep. 1019 – Una nave ferma in porto e le altre storie di oggi

Ep. 1019 – Una nave ferma in porto e le altre storie di oggi

31 lug 2025 - 24 min
Ep. 1018 – Un tour di bugie e le altre storie di oggi

Ep. 1018 – Un tour di bugie e le altre storie di oggi

30 lug 2025 - 28 min
Ep. 1017 – L&#8217;importanza di restare umani e le altre storie di oggi

Ep. 1017 – L’importanza di restare umani e le altre storie di oggi

29 lug 2025 - 24 min
Ep. 1016 – Bussare con i piedi alla porta di Trump e le altre storie di oggi

Ep. 1016 – Bussare con i piedi alla porta di Trump e le altre storie di oggi

28 lug 2025 - 27 min