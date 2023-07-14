Morning Weekend – Cicogne che finiranno nei nostri portafogli, e altre storie
Nuove cose che ci finiranno in tasca, un paio di notizie sul cambiamento climatico che di solito non leggiamo, e qualche risposta sull’uso dell’AI in un grande giornale europeo
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– Gli inclusivi festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali (Suddeutsche Zeitung)
– Come si usa l’AI dentro a un grande giornale europeo (El País)
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