Morning Weekend – Bio-droni, bratteati, boicottaggi e altre storie

Guardiani della rivoluzione, sindaci volontari, cercatori di tesori e aspiranti smascheratori dell’ICE

di Luca Misculin
– L’uomo dietro il progetto ICE List (Irish Times)

– L’Ucraina e i suoi 240 tipi di droni terrestri (Jamestown)

– Che sbattimento, fare il sindaco (in Germania) (Süddeutsche Zeitung)

– In Danimarca chiunque può cercare tesori nascosti (Scientific American)

