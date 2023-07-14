Morning Weekend – 75 anni, 8 piani di scale, un bastone e altre storie
– A Kiev si dorme male (Le Monde)
– A Londra non ci sono mai state così tante persone senza casa (Financial Times)
– Continueremo a chiamarli “burger vegetali” ancora per un po’ (Politico)
Ci sono anche altri podcast del Post: la rassegna stampa Morning, le Altre Indagini di Stefano Nazzi, gli approfondimenti di Francesco Costa su Wilson, e molti altri che parlano di scienza, esteri, linguaggio. E poi c’è quello su Sanremo. Sono i podcast dedicati a chi ha un abbonamento al Post, che a Natale puoi regalare, o farti regalare.
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.