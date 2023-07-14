NewsletterPodcast
Morning Weekend – 210 milioni di cartoline, e altre storie

di Luca Misculin
– Una scuola di Stoccolma diversa dalle altre (Dagens Nyheter)
– Cosa pensano gli ucraini delle trattative di questi giorni (Politico)
– L’enorme carico di lavoro delle poste nederlandesi sotto Natale (NRC)
– Le cose che non tornano nel trailer dell’Odissea di Nolan (Greek Reporter)
– Il nuovo romanzo preferito dall’estrema destra occidentale (The Atlantic)
– La prima scuola della Baviera in cui sono stati vietati gli smartphone (Süddeutsche Zeitung)

Ep. 1112 – Un’opzione in meno per le donne e le altre storie di oggi

Ep. 1111 – L’importanza del contesto e le altre storie di oggi

Ep. 1110 – La peggiore forma di oblio e le altre storie di oggi

Morning Weekend – Contro il Secret Santa, e altre storie

Ep. 1109 – Un azzardo calcolato e le altre storie di oggi

