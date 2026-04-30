Il ritorno del panopticon, e le altre storie di oggi
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Oggi dentro Morning; la marina israeliana ha bloccato la nuova Flotilla; qualche informazione in più sulla persona arrestata per gli spari al corteo del 25 aprile a Roma; il micro-sviluppo nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi; un nuovo CPR dalla forma inquietante
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