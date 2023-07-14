Ep. 1262 – Il diritto di riparare e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha annunciato un accordo per il disarmo di Hamas e per il successivo ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza; nei nuovi raid russi contro obiettivi civili in Ucraina è stata sterminata una famiglia che viveva nella città natale del presidente Zelensky; il ministero della Difesa ha confermato la presenza di militari italiani in Arabia Saudita, Bahrein e Kuwait, schierati in difesa dagli attacchi iraniani; dopo 18 mesi il ministro della Giustizia Nordio ha inviato alla Procura generale di Roma l’ordine di cattura emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del generale Almasri, il militare libico accusato di crimini di guerra e contro l’umanità; scade oggi il termine per adeguarsi alla nuova direttiva europea che impone il diritto alla riparazione, anche per i prodotti ormai fuori garanzia
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