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Ep. 1261 – Due guerre che diventano una e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il decreto legislativo sul riconoscimento facciale con l’intelligenza artificiale rischia di entrare in contrasto con il regolamento europeo che dovrebbe recepire; con l’attacco contro le milizie sciite in Iraq anche l’Arabia Saudita entra nel conflitto tra Stati Uniti e Iran; due giorni dopo l’entrata in vigore dei nuovi sconti sulle accise molti distributori non hanno abbassato il prezzo del gasolio; è indagato per simulazione di reato il giornalista che a fine maggio aveva denunciato un attentato incendiario fuori da casa sua; a partire da oggi le persone con più di 70 anni che rinnovano la carta d’identità avranno un documento dalla durata illimitata

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