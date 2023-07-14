Ep. 1260 – La “generazione sandwich” e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la maggioranza litiga ancora sul programma europeo di prestiti per le spese militari mentre le opposizioni continuano a dividersi sulla politica estera, dall’Ucraina alla Libia; i detenuti del più grande carcere iraniano sono in sciopero della fame da tre settimane per protestare contro l’aumento di esecuzioni capitali; in Venezuela le famiglie delle vittime del terremoto si mobilitano per impedire che gli edifici danneggiati siano demoliti prima che tutti i corpi siano estratti dalle macerie; nelle nuove linee guida sull’obesità l’Istituto Superiore di Sanità ha aperto al ricorso a farmaci iniettabili e alla chirurgia anche per i minorenni, dai 12 anni in poi
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1259 – Un tempo da incendi e le altre storie di oggi
Ep. 1258 – I test dei giovani, le lezioni degli adulti e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Cicogne che finiranno nei nostri portafogli, e altre storie
Nuove cose che ci finiranno in tasca, un paio di notizie sul cambiamento climatico che di solito non leggiamo, e qualche risposta sull’uso dell’AI in un grande giornale europeo