Ep. 1259 – Un tempo da incendi e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il governo ha ripristinato lo sconto delle accise sul gasolio, bocciata la proposta di finanziarlo con un aumento del prezzo delle sigarette; la Corte d’appello di Milano ha disposto la chiusura dell’area a caldo dell’acciaieria ex Ilva di Taranto entro 90 giorni; il cambiamento climatico sta modificando la natura, la geografia e il calendario degli incendi in Europa; una lettera di 600 ex diplomatici e militari israeliani chiede agli Stati Uniti di intervenire per mettere fine alle violenze dei coloni in Cisgiordania, alla vigilia dell’incontro a Washington tra Trump e Netanyahu; la Federcalcio ha bocciato la candidatura di Pirlo ad allenatore della Nazionale e il direttore tecnico Maldini ha annunciato le dimissioni
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