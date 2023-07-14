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Ep. 1258 – I test dei giovani, le lezioni degli adulti e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: attacco al cantiere Tav in Val di Susa, la procura di Torino procederà per devastazione; è stato ucciso il sospettato per l’attentato al Pride di Berlino, stava seguendo un percorso di “deradicalizzazione” dopo una condanna per aver pianificato un attentato terroristico; secondo il New York Times gli Stati Uniti hanno sospeso gli attacchi contro l’Iran perché iniziano a scarseggiare le armi di difesa antiaerea; per attirare più matricole molte università statali italiane hanno innalzato il tetto per l’esenzione dal pagamento delle tasse; Pirlo si dice amareggiato per le polemiche sui suoi rapporti con una società di scommesse russa, se dovesse saltare la sua nomina ad allenatore della Nazionale potrebbe dimettersi anche il direttore tecnico Maldini

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