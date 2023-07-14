Ep. 1257 – Una cosa facile ed efficace e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il gruppo armato yemenita degli Houthi ha attaccato due petroliere saudite nel mar Rosso; il prezzo del gasolio in Italia si avvicina ai massimi di sempre ma il governo non sembra avere le risorse per contrastare i rincari; il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che punta a rendere più facile processare i minori; con l’approvazione di un emendamento al decreto sport le piscine pubbliche hanno una settimana di tempo per uniformarsi alle normative sulla sicurezza; un gruppo di milionari britannici ha scritto al premier Burnham per chiedere di far pagare più tasse alle persone più ricche; Nanni Moretti torna alla Mostra del cinema di Venezia con un film in concorso dopo 37 anni
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.