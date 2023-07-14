NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1257 – Una cosa facile ed efficace e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: il gruppo armato yemenita degli Houthi ha attaccato due petroliere saudite nel mar Rosso; il prezzo del gasolio in Italia si avvicina ai massimi di sempre ma il governo non sembra avere le risorse per contrastare i rincari; il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che punta a rendere più facile processare i minori; con l’approvazione di un emendamento al decreto sport le piscine pubbliche hanno una settimana di tempo per uniformarsi alle normative sulla sicurezza; un gruppo di milionari britannici ha scritto al premier Burnham per chiedere di far pagare più tasse alle persone più ricche; Nanni Moretti torna alla Mostra del cinema di Venezia con un film in concorso dopo 37 anni

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 1256 – Non esistono intelligenze artificiali ribelli e le altre storie di oggi

Ep. 1256 – Non esistono intelligenze artificiali ribelli e le altre storie di oggi

23 lug 2026 - 29 min
Ep. 1255 – Il treno dei redditi è partito senza di noi e le altre storie di oggi

Ep. 1255 – Il treno dei redditi è partito senza di noi e le altre storie di oggi

22 lug 2026 - 26 min
Ep. 1254 – La rivolta dei ragazzini e le altre storie di oggi

Ep. 1254 – La rivolta dei ragazzini e le altre storie di oggi

21 lug 2026 - 29 min
Ep. 1253 – La memoria dei telefonini, la legittima difesa e le altre storie di oggi

Ep. 1253 – La memoria dei telefonini, la legittima difesa e le altre storie di oggi

20 lug 2026 - 31 min
Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie

Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie

Un nuovo primo ministro nel Regno Unito, il futuro visto da Mont-Saint-Michel e una enorme statua di Gesù Cristo che non piace alla Chiesa

18 lug 2026 - 25 min