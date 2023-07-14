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Ep. 1256 – Non esistono intelligenze artificiali ribelli e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir evidenziano la necessità di protocolli operativi chiari e di una maggiore formazione di agenti e soccorritori; l’accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita rischia di complicare ancora di più le relazioni con Israele e la guerra contro l’Iran; il caso del chatbot di Open AI che ha lanciato un attacco hacker contro un’altra piattaforma è anche un test interessante su come i giornali raccontano le vicende legate alle intelligenze artificiali

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