Ep. 1256 – Non esistono intelligenze artificiali ribelli e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir evidenziano la necessità di protocolli operativi chiari e di una maggiore formazione di agenti e soccorritori; l’accordo sul nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita rischia di complicare ancora di più le relazioni con Israele e la guerra contro l’Iran; il caso del chatbot di Open AI che ha lanciato un attacco hacker contro un’altra piattaforma è anche un test interessante su come i giornali raccontano le vicende legate alle intelligenze artificiali
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1255 – Il treno dei redditi è partito senza di noi e le altre storie di oggi
Ep. 1254 – La rivolta dei ragazzini e le altre storie di oggi
Ep. 1253 – La memoria dei telefonini, la legittima difesa e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie
Un nuovo primo ministro nel Regno Unito, il futuro visto da Mont-Saint-Michel e una enorme statua di Gesù Cristo che non piace alla Chiesa