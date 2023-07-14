Ep. 1254 – La rivolta dei ragazzini e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: agli agenti che hanno immobilizzato l’uomo morto a Bologna è stato applicato il cosiddetto “scudo penale” previsto da un decreto sulla sicurezza approvato lo scorso febbraio; il prezzo del diesel al distributore in Italia è tornato ai massimi da aprile; i ribelli yemeniti Houthi annunciano il blocco dello stretto di Bab el Mandeb; la nazionale italiana di Powerchair football non ha potuto partecipare a un torneo in Scozia perché la compagnia aerea EasyJet non aveva spazio per tutte le carrozzine; la “regina degli scacchi” Judit Polgár non sarà la nuova presidente dell’Ungheria
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