Ep. 1253 – La memoria dei telefonini, la legittima difesa e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: a Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia; la Lega annuncia una proposta di legge per cambiare le norme del codice penale sulla legittima difesa e per far scarcerare il gioielliere Roggero senza bisogno di chiedere la grazia al presidente della Repubblica; a dieci anni dall’introduzione del reato di omicidio stradale le statistiche dicono che non è servito a far diminuire le morti per incidenti; la Spagna ha vinto i Mondiali di calcio
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