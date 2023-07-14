NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1253 – La memoria dei telefonini, la legittima difesa e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: a Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia; la Lega annuncia una proposta di legge per cambiare le norme del codice penale sulla legittima difesa e per far scarcerare il gioielliere Roggero senza bisogno di chiedere la grazia al presidente della Repubblica; a dieci anni dall’introduzione del reato di omicidio stradale le statistiche dicono che non è servito a far diminuire le morti per incidenti; la Spagna ha vinto i Mondiali di calcio

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie

Morning Weekend – Tre milioni di persone contro 23, e altre storie

Un nuovo primo ministro nel Regno Unito, il futuro visto da Mont-Saint-Michel e una enorme statua di Gesù Cristo che non piace alla Chiesa

18 lug 2026 - 25 min
Ep. 1252 – Un&#8217;idea sgraziata della giustizia e le altre storie di oggi

Ep. 1252 – Un’idea sgraziata della giustizia e le altre storie di oggi

17 lug 2026 - 27 min
Ep. 1251 – L&#8217;italiano, gli italiani e le altre storie di oggi

Ep. 1251 – L’italiano, gli italiani e le altre storie di oggi

16 lug 2026 - 25 min
Ep. 1250 – La diplomazia del merluzzo e le altre storie di oggi

Ep. 1250 – La diplomazia del merluzzo e le altre storie di oggi

15 lug 2026 - 28 min
Ep. 1249 – Tutta colpa di un refuso e le altre storie di oggi

Ep. 1249 – Tutta colpa di un refuso e le altre storie di oggi

14 lug 2026 - 29 min