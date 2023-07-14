Ep. 1252 – Un’idea sgraziata della giustizia e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi a Genova riapre il dibattito sulle responsabilità degli amministratori delegati; Nordio annuncia l’avvio di un’istruttoria per la concessione della grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori, Mattarella convoca il ministro per spiegargli che l’iniziativa per gli atti di clemenza spetta al presidente della Repubblica; gli ucraini sono tornati in piazza per protestare contro la decisione di Zelensky di rimuovere Fedorov, “l’uomo dei droni”, dalla carica di ministro della Difesa; la Corte penale internazionale dell’Aja giudicherà Al Buti per i crimini della milizia libica Rada, la stessa del generale Almasri
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