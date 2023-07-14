Ep. 1251 – L’italiano, gli italiani e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: comunque vada il voto finale alla Camera sulla legge elettorale, la presidente del Consiglio Meloni sarebbe tentata dalle elezioni anticipate; la Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori; in Francia è stata approvata una legge sul suicidio assistito; alla vigilia della sentenza definitiva del processo sul crollo del ponte Morandi la lettera di scuse dell’attuale amministratore delegato di Autostrade per l’Italia fa infuriare i familiari delle vittime; l’Argentina ha battuto l’Inghilterra e sfiderà la Spagna nella finale dei Mondiali di calcio; è uscito Odissea di Nolan, parliamone
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1250 – La diplomazia del merluzzo e le altre storie di oggi
Ep. 1249 – Tutta colpa di un refuso e le altre storie di oggi
Ep. 1248 – Un parabrezza rotto e le altre storie di oggi
Morning Weekend – La rinascita del tè georgiano, e altre storie
La notizia che ha di fatto avviato la campagna elettorale per le presidenziali francesi, molti e inattesi sviluppi in Ungheria dopo la sconfitta di Orbán, e una buona notizia dalla Georgia (non quella statunitense)