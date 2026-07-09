Ep. 1250 – La diplomazia del merluzzo e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il governo è finito in minoranza alla Camera in un voto sulla legge elettorale; se il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea alla Russia sarà depotenziato è anche a causa dei bastoncini di pesce; è stata assolta una donna che aveva ucciso la madre malata, di cui prendeva cura: la Corte d’Assise di Arezzo le ha riconosciuto uno “stress da assistenza”; oggi i ciclofattorini scioperano per chiedere di essere retribuiti anche nelle ore di stop per il caldo eccessivo
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Altri episodi
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Morning Weekend – La rinascita del tè georgiano, e altre storie
La notizia che ha di fatto avviato la campagna elettorale per le presidenziali francesi, molti e inattesi sviluppi in Ungheria dopo la sconfitta di Orbán, e una buona notizia dalla Georgia (non quella statunitense)