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Ep. 1250 – La diplomazia del merluzzo e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: il governo è finito in minoranza alla Camera in un voto sulla legge elettorale; se il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea alla Russia sarà depotenziato è anche a causa dei bastoncini di pesce; è stata assolta una donna che aveva ucciso la madre malata, di cui prendeva cura: la Corte d’Assise di Arezzo le ha riconosciuto uno “stress da assistenza”; oggi i ciclofattorini scioperano per chiedere di essere retribuiti anche nelle ore di stop per il caldo eccessivo

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