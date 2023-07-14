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Ep. 1249 – Tutta colpa di un refuso e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
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Oggi su Morning: Trump ha annunciato un pedaggio degli Stati Uniti per le navi di passaggio nello stretto di Hormuz ma non ha spiegato come funzionerà; un’inchiesta ricostruisce l’operazione dell’intelligence israeliana per reclutare l’ex presidente iraniano Ahmadinejad; oggi alla Camera si vota l’emendamento sulle preferenze alla legge elettorale voluto da Fratelli d’Italia, lo scrutinio segreto potrebbe evidenziare divisioni nella maggioranza; a mezzanotte il territorio britannico di Gibilterra entra nell’area Schengen; sono aperte le iscrizioni al nuovo semestre aperto delle facoltà di Medicina e ci sono alcune novità, frutto degli errori del primo tentativo

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