Ep. 1248 – Un parabrezza rotto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: secondo Trump lo stretto di Hormuz è aperto, secondo i Guardiani della rivoluzione è chiuso, l’unica certezza sono i nuovi attacchi degli Stati Uniti e dell’Iran; l’inviato del Post Daniele Raineri e il fotografo Gabriele Micalizzi sono tra i giornalisti aggrediti da un gruppo di coloni israeliani a Sinjil, in Cisgiordania; il caso di una donna uccisa dall’ex compagno a Loreto evidenzia le difficoltà di alcune procure nel contestare il nuovo reato di femminicidio; il sindaco del comune ligure con la più bassa percentuale di spiagge libere ha deciso di sfidare i gestori degli stabilimenti balneari; la vittoria di Sinner a Wimbledon è la sua nuova impresa eccezionale che ormai ci sembra essere normale
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Morning Weekend – La rinascita del tè georgiano, e altre storie
La notizia che ha di fatto avviato la campagna elettorale per le presidenziali francesi, molti e inattesi sviluppi in Ungheria dopo la sconfitta di Orbán, e una buona notizia dalla Georgia (non quella statunitense)