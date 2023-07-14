NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Ep. 1247 – La pistola di Erdogan, la lezione di Seveso e le altre storie di oggi

di Nicola Ghittoni
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Oggi su Morning: l’Iran ha di nuovo chiuso il transito nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi degli Stati Uniti, che hanno colpito un ponte strategico per i commerci con la Cina; l’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata di Russia; un operaio è morto per un’esplosione in un’azienda che produce armi in provincia di Chieti, è il settimo lavoratore in sei anni a morire in quella fabbrica; sono passati 50 anni dal disastro di Seveso, l’incidente industriale che ha cambiato la cultura europea della sostenibilità ambientale

Abbonati al

Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.

Abbonamento mensile
9 euro
Abbonamento annuale
90 euro

Altri episodi

Ep. 1246 – Acqua per i data center, vino in aceto e le altre storie di oggi

Ep. 1246 – Acqua per i data center, vino in aceto e le altre storie di oggi

9 lug 2026 - 25 min
Ep. 1245 – Ronzii, ruggiti e le altre storie di oggi

Ep. 1245 – Ronzii, ruggiti e le altre storie di oggi

8 lug 2026 - 29 min
Ep. 1244 – La guerra fatta da un cortile e le altre storie di oggi

Ep. 1244 – La guerra fatta da un cortile e le altre storie di oggi

7 lug 2026 - 27 min
Ep. 1243 – L&#8217;asticella dello choc e le altre storie di oggi

Ep. 1243 – L’asticella dello choc e le altre storie di oggi

6 lug 2026 - 31 min
Morning Weekend – Finestrini, finestrone e altre storie

Morning Weekend – Finestrini, finestrone e altre storie

Qualche dato sull’AI e i lavori per le persone più giovani, una nuova norma europea molto severa – e un’altra più permissiva – e una guida di sopravvivenza per i treni notturni

4 lug 2026 - 26 min