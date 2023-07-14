Ep. 1247 – La pistola di Erdogan, la lezione di Seveso e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: l’Iran ha di nuovo chiuso il transito nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi attacchi degli Stati Uniti, che hanno colpito un ponte strategico per i commerci con la Cina; l’Italia ha espulso due addetti militari dell’ambasciata di Russia; un operaio è morto per un’esplosione in un’azienda che produce armi in provincia di Chieti, è il settimo lavoratore in sei anni a morire in quella fabbrica; sono passati 50 anni dal disastro di Seveso, l’incidente industriale che ha cambiato la cultura europea della sostenibilità ambientale
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