Ep. 1246 – Acqua per i data center, vino in aceto e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: Trump ha annunciato che concederà all’Ucraina la licenza per produrre i missili intercettori Patriot; l’addetto militare all’ambasciata di Russia indagato dalla procura di Roma per spionaggio sarà espulso dall’Italia; il titolare dell’azienda agricola dove lavorava il bracciante indiano Satnam Singh è stato condannato in primo grado per omicidio volontario; il politico e giornalista Mario Adinolfi è agli arresti domiciliari per un’indagine che lo vede accusato di truffa ed evasione fiscale; nel mondo si beve sempre meno vino e le cantine stanno studiando soluzioni creative per smaltire la produzione in eccedenza
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.
Altri episodi
Ep. 1245 – Ronzii, ruggiti e le altre storie di oggi
Ep. 1244 – La guerra fatta da un cortile e le altre storie di oggi
Ep. 1243 – L’asticella dello choc e le altre storie di oggi
Morning Weekend – Finestrini, finestrone e altre storie
Qualche dato sull’AI e i lavori per le persone più giovani, una nuova norma europea molto severa – e un’altra più permissiva – e una guida di sopravvivenza per i treni notturni