Ep. 1245 – Ronzii, ruggiti e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l’Iran; il vertice NATO di Ankara si è aperto con il tentativo del segretario generale Rutte di compiacere Trump elencando l’aumento di spese per acquistare e produrre armi; Marine Le Pen ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali francesi del 2027; con la riforma dei concorsi universitari in Italia è stata cancellata l’Abilitazione scientifica nazionale; un professore spiega come funzionano gli algoritmi che determinano i prezzi dei biglietti aerei e avverte che i nostri tentativi di ingannarli sono inefficaci; la Provincia autonoma di Trento ha autorizzato in via sperimentale la caccia al cinghiale con arco e frecce
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