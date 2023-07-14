Ep. 1243 – L’asticella dello choc e le altre storie di oggi
Oggi su Morning: il nuovo post sui social di Trump su Meloni ha molto turbato i giornali italiani; la Corte europea per i diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a risarcire una donna per non aver gestito in modo adeguato le sue denunce di violenza domestica e sessuale da parte dell’ex compagno; sono iniziati i lavori per sostituire un cavalcavia ferroviario a Firenze, sono previsti disagi e rallentamenti fino a venerdì; come ogni estate è ricominciata la disfida tra i gestori degli stabilimenti balneari e i clienti che si portano il cibo da casa per mangiarlo in spiaggia; la gloriosa storia di un trattore nato da uno sciopero
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Qualche dato sull’AI e i lavori per le persone più giovani, una nuova norma europea molto severa – e un’altra più permissiva – e una guida di sopravvivenza per i treni notturni